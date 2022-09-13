Рязанца подозревают в краже бытовой техники из общежития

На 39-летнего мужчину завели уголовное дело.

Рязанца задержали за кражу бытовой техники из комнаты в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что из его комнаты украли предметы бытовой техники. При этом отмечается, что кража совершена в два этапа. В первый день он увидел приоткрытую дверь в помещение. Сперва у него пропал холодильник, на следующий день — телевизор и микроволновая печь.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 39-летнего безработного мужчины. Ранее он был судим за кражу и грабеж. Полицейские задержали его, у него изъяли часть похищенного.

Установлено, что в августе 2022 года мужчина освободился из мест лишения свободы. В общежитие на улице Бирюзова он приходил в гости к знакомому. Проходя по коридору, тот обратил внимание на комнату с приоткрытой дверью. Договорившись со знакомым водителем, днем он отжал дверь комнаты, проник внутрь и украл холодильник. На следующий день он похитил телевизор и микроволновую печь. Технику он начал продавать по сходной цене, но все реализовать он не успел.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Его заключили под стражу.