Росстандарт планирует убрать информацию о сроках годности с этикеток продуктов

Также возможно с этикеток уберут информацию об адресах производства пищевой продукции, знаки и пиктограммы.

В России у некоторых продуктов с этикеток могут убрать информацию о сроке годности и дате изготовления. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает РБК со ссылкой на Росстандарт.

Уточняется, что речь идет о самих надписях «дата изготовления» и «годен до». Также возможно с этикеток уберут информацию об адресах производства пищевой продукции, знаки и пиктограммы.

Обсуждают лишь сокращение размера надписей, а не всей информации, касающейся срока годности.

Кроме того, производителям порекомендовали перенести часть информации с этикеток в QR-коды.

Эти российские стандарты пересмотрят в 2023 году.