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Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории появятся вопросы о спецоперации
Соответствующие вопросы появятся после изменений в рабочих программах и учебниках.

В Рособрнадзоре заявили, что в ЕГЭ по истории появятся вопросы о спецоперации. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие вопросы появятся после изменений в рабочих программах и учебниках.

«В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения России», — говорится в сообщении.