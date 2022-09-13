При пожаре в Рязани пострадал десятилетний ребенок
Возгорание случилось вечером во вторник, 13 сентября.
При тушении пожара в Рязани пострадал десятилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о возгорании на улице Чкалова появилась во вторник, 13 сентября, в 19:13.
На момент прибытия спасателей горела квартира на третьем этаже. Эвакуированы 30 человек, среди них пять детей. Одного ребенка спасали, его госпитализировали.
Огонь локализовали в 19:36, в 19:40 его ликвидировали. Пожар повредил кухню.