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Правительство Армении обратилось к России из-за обострения на границе с Азербайджаном
Ситуацию на границе Никол Пашинян обсудил с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило общественное телевидение.

Ситуацию на границе премьер-министр Никол Пашинян обсудил с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее в Ереване сообщили, что азербайджанские военные обстреляли армянскую территорию при помощи беспилотников и артиллерии, а также «предприняли на некоторых участках „действия по продвижению позиций“». Уточняется, что с армянской стороны есть убитые и раненые. Их число устанавливают.

В Азербайджане заявили, что армянские военные обстреляли позиции войск на границе. Минобороны также сообщило о потерях в своих рядах.