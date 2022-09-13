В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с фурой и легковушкой

Авария случилась во вторник, 13 сентября, около 10 часов утра.

В Михайловском районе фура столкнулась с легковушкой. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Авария случилась во вторник, 13 сентября, в 9.55 на 210-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» около автозаправки. Там 80-летний москвич на автомобиле Renault Sandero не уступил дорогу легковушке Ford F-MAX с полуприцепом, которым управлял 44-летний житель Московской области.

Погиб 80-летний водитель «Рено». Водитель и пассажиры Ford не пострадали.

По данному факту проводится проверка.