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Малков: «сделаем все, чтобы как можно скорее привести помещения в школе № 7 в порядок»
По словам Малкова, в настоящее время Роспотребнадзор проводит в здании проверку.

Дети из школы № 7 вернутся к учебному процессу уже в среду, 14 сентября. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил врио главы региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«В школе № 7 города Рязани вчера вечером произошёл пожар. Повреждены несколько кабинетов, коридор и фасад с внутренней стороны. Причины пожара устанавливаем. Сегодня занятия не проводятся, в школе делают генеральную уборку, корректируют расписание и график питания», — написал Малков.

Он уточнил, что в течение дня Роспотребнадзор проводит в здании проверку. С завтрашнего дня дети вернутся к учебному процессу.

«Ремонт уже начали, выделили на это средства из резервного фонда региона. Сделаем всё, чтобы как можно скорее привести помещения в порядок», — заключил Малков.

Ранее дату начала занятий назвал директор школы Николай Черваков.

Напомним, пожар в школе № 7 случился накануне в понедельник. По данному факту прокуратура начала проверку.