Депутат Госдумы призвал провести мобилизацию в России

По словам Михаила Шеремета, это необходимо для победы в СВО.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал провести мобилизацию в Россию. Об этом сообщило URA.ru .

По его словам, это необходимо для победы в специальной военной операции на Украине.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил член думского комитета по безопасности.

Ранее в Совфеде заявили, что в России нет необходимости вводить военное положение и мобилизацию.