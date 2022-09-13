Депутат Госдумы назвала категории пенсионеров, которым с 1 октября проиндексируют выплаты

Речь идет о фиксированной выплате по старости.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила, кому с 1 октября повысят пенсию. Об этом сообщил портал Ura.ru .

По мнению члена думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, индексация коснется неработающих пенсионеров старше 80 лет. С октября в два раза вырастет фиксированная выплата по старости. «Им не нужно будет подавать заявление, стоять в очередях», — сообщила Бессараб. При этом она подчеркнула, что речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет в прошедшем месяцев.

Депутат отметила, что в основном фиксированная выплата составляет 6,5 тысячи рублей.