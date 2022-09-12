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Жители Приокского пожаловались на отсутствие освещения
По словам горожан, уличные фонари не горят уже две недели.

С сентября почти во всем микрорайоне Приокский перестали включать фонари. Об этом РЗН. инфо сообщили местные жители.

«Снова не горят фонари во дворах и на проезжей части. Добираться до дома приходится с помощью фонарика на телефоне. Можно предположить, что с освещением возникли проблемы, повреждены провода или что-то еще. Но не одновременно почти на всех улицах», — посетовала рязанка.

По словам еще одной жительницы Приокского, ее сын в восемь вечера возвращался домой из магазина. В темноте он споткнулся об игрушечную машину оставленную кем-то из детей и подвернул ногу.

Собеседница отметила, что соседи звонили в ЖЭУ, но им сообщили, что обращались по данному вопросу в администрацию. Но уже две недели освещение на улицах практически не включают.

Рязанцы также отметили, что во дворах не косят траву, практически не убирают мусор и не вывозят спиленные деревья.