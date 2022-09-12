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Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией
Украинский лидер заявил, что не видит от Москвы желания идти на контакт, чтобы быть конструктивными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не готов вести переговоры с Россией. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Украинский лидер заявил, что не видит от Москвы желания идти на контакт, чтобы быть конструктивными.

«Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что намерен «сражаться до конца». Зеленский добавил, что договор с Россией может быть заключен, только когда РФ «покинет украинские территории».