Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией

Украинский лидер заявил, что не видит от Москвы желания идти на контакт, чтобы быть конструктивными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не готов вести переговоры с Россией. Об этом он сообщил в интервью CNN .

Украинский лидер заявил, что не видит от Москвы желания идти на контакт, чтобы быть конструктивными.

«Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что намерен «сражаться до конца». Зеленский добавил, что договор с Россией может быть заключен, только когда РФ «покинет украинские территории».