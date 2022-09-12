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Возбуждено уголовное дело после гибели подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске

После гибели 15-летнего подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 9 сентября. Потерпевший вместе со знакомым подростком играли в игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами. Через какое-то время ему стало плохо и он упал с плиты.

На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали. Он скончался от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначены экспертизы.