Возбуждено уголовное дело после гибели подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске

После гибели 15-летнего подростка, упавшего с бетонной плиты в Бердске, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 9 сентября. Потерпевший вместе со знакомым подростком играли в игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами. Через какое-то время ему стало плохо и он упал с плиты.

На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали. Он скончался от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначены экспертизы.