Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
17°
Втр, 13
14°
Срд, 14
20°
ЦБ USD 0 0 12/09
ЦБ EUR 0 0 12/09
Нал. USD 63.56 / 62.55 12/09 10:56
Нал. EUR 63.55 / 63.29 12/09 10:56
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
3 006
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
4 499
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
10 008
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
9 281
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Во время концерта группы «Ленинград» умерла зрительница

Во время концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» умерла женщина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерт прошел в субботу, 10 сентября, на нем присутствовали более 60 тысяч зрителей.

Медицинская помощь понадобилась нескольким людям. Один из мужчин в пьяном состоянии спрыгнул с трибуны на навигационный баннер, желая попасть в фан-зону. Баннер порвался и мужчина упал на пол. Ему оказали медпомощь и доставили в больницу.

Также во время концерта 42-летняя зрительница потеряла сознание, когда шла на свое место. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, но спасти ее не удалось. Женщина не пила алкоголь, причины остановки сердца выясняют врачи и полиция.