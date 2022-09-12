Во время концерта группы «Ленинград» умерла зрительница

Во время концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» умерла женщина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерт прошел в субботу, 10 сентября, на нем присутствовали более 60 тысяч зрителей.

Медицинская помощь понадобилась нескольким людям. Один из мужчин в пьяном состоянии спрыгнул с трибуны на навигационный баннер, желая попасть в фан-зону. Баннер порвался и мужчина упал на пол. Ему оказали медпомощь и доставили в больницу.

Также во время концерта 42-летняя зрительница потеряла сознание, когда шла на свое место. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, но спасти ее не удалось. Женщина не пила алкоголь, причины остановки сердца выясняют врачи и полиция.