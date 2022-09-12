Вирусолог назвала сроки начала эпидемии гриппа в России

Распространения гриппа в России стоит ожидать в конце ноября — начале декабря. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева.

Специалист отметила, что грипп имеет сезонность, которая приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. По ее словам, так грипп распространяется каждый год.

«У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — сказала Бурцева.

Она добавила, что будут активны три-четыре вида вируса в течение всего эпидемического сезона.

«Циркулируют три вируса гриппа — два A и один B», — заявила специалист.