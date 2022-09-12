Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
17°
Втр, 13
14°
Срд, 14
20°
ЦБ USD 0 0 12/09
ЦБ EUR 0 0 12/09
Нал. USD 63.56 / 62.55 12/09 10:56
Нал. EUR 63.55 / 63.29 12/09 10:56
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
3 006
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
4 499
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
10 008
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
9 281
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Вирусолог назвала сроки начала эпидемии гриппа в России

Распространения гриппа в России стоит ожидать в конце ноября — начале декабря. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева.

Специалист отметила, что грипп имеет сезонность, которая приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. По ее словам, так грипп распространяется каждый год.

«У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — сказала Бурцева.

Она добавила, что будут активны три-четыре вида вируса в течение всего эпидемического сезона.

«Циркулируют три вируса гриппа — два A и один B», — заявила специалист.