В Рязанской области планируют создать линию по переработке мусора в топливо

В Рязанской области появится линия по переработке мусора в топливо. Об этом на страницах в соцсетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

Врио главы региона рассказал, что в области модернизируют два действующих объекта мощностью 460 тысяч тонн в год.

Помимо этого, до конца 2024 года планируется создать пять мусоросортировочных комплексов в разных районах области, реконструируют пять действующих полигонов и создадут участок компостирования ТКО.