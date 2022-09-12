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В рязанской Горроще задержали мошенника «с новой схемой развода»
Об этом рассказал рязанец в соцсетях.

В рязанской Горроще задержали мошенника «с новой схемой развода». Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал рязанец в соцсетях.

По его словам, мошенник пытался его обмануть прямо в отделении Сбербанка. Злоумышленник подошел к мужчине и сообщил, что забыл карту дома, и попросил снять тысячу, которую переведут на карту.

«Он кому-то звонит, диктует мой номер. Никаких кодов, странных смс — ничего. Так как я пришел снять большую сумму, банкомат говорит мне что достигнут лимит на снятие. И отказал», — написал рязанец.

Позже рязанцу позвонили правоохранители и начали расспрашивать, как выглядел мужчина, который подходил с просьбой о переводе и пояснили, что это был мошенник. Полицейские попросили задержать злоумышленника до их приезда.

«В общем, остался я там следить за этим товарищем, пока туда ехали сотрудники. В это время он уже начал „кружить“ каких-то пенсионеров. Сотрудники приехали, сработали четко, быстро. Я позже пообщался с этими пенсионерами. Они оказались добрыми грузинами, которые даже не заподозрили неладное. Сказали, что якобы какая-то девушка им перевела денег для него, они даже сами пообщались с ней. Но она утверждала, что деньги ушли, а им ничего не пришло. Как бы дальше действовал этот мошенник — неясно», — рассказал рязанец.