В Рязани на газоне припарковался автомобиль, фиксирующий неправильную стоянку

Фото опубликовали в соцсетях.

В Рязани засняли автомобиль с рекламой «Рязанского парковочного пространства», нарушивший правила парковки. Соответствующие кадры в понедельник, 12 сентября, опубликовали в Telegram-канале RZN_life.

Автомобиль заметили во дворе дома № 68/22 по улице Новой. Транспортное средство с рекламой «Рязанского парковочного пространства» припарковали передней частью на газоне, а задней — на проезжей части.