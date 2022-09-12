В Рязани состоится финал чемпионата по дрифту RDS Europe

В выходные, 17-18 сентября, в Рязани на автодроме «Атрон» пройдет финал межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Во время чемпионата разыграют победителя и призеров не только шестого этапа, но и всего сезона.

Квалификация (одиночные заезды) пройдет в субботу. На старт выйдут более 50 пилотов со всей страны и из ближнего зарубежья. В воскресенье болельщиков приглашают посетить автограф-сессию, также зрителей ждут парад пилотов парные заезды топ-32 и награждение призеров.

Продажа билетов открыта на сайте .

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