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В Рязани отряд «Гром» задержал мужчину с наркотиками

В Рязани задержали 33-летнего местного жителя, который делал и хранил марихуану в больших объемах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В поселке Борки оперативники при поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» задержали машину Kia Ceed, за рулем которой был 33-летний работник строительной организации. В салоне автомобиля нашли около 90 граммов марихуаны.

Вместе с задержанным сотрудники выехали на участок в лесу в окрестностях Рязани, где мужчина вырастил несколько кустов конопли. Там нашли и изъяли более 700 граммов марихуаны и части наркосодержащего растения массой 835 граммов.

Рязанец пояснил, что выращивал наркотик для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). По статье грозит до десяти лет лишения свободы.