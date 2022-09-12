В РГАТУ провели лекцию для школьников о будущей профессии

В пятницу, 9 сентября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева прошла лекция на тему: «Профессия в твоей жизни: необходимость или смысл». Об этом сообщили в вузе.

Участниками лекции стали учащиеся 5-11 классов и педагоги школы № 60/61. Школьников познакомили с наиболее перспективными профессиями в различных областях экономики.

На встрече выступила проректор по воспитательной работе и молодежной политике Рязанского ГАТУ, кандидат экономических наук Ирина Федоскина, которая в выступлении отметила важность аграрных профессий в обеспечении продовольственной безопасности страны. Она привела примеры из числа выпускников агротехнологического университета, которые успешно реализовали полученные знания и компетенции на профессиональном поприще.

Школьники девятых классов ближе познакомились с факультетом дополнительного профессионального и среднего профессионального образования, на который в 2022 году после девятого класса было зачислено более 350 обучающихся.

Ученики 10 и 11 классов побывали на мастер-классах, которые специально для них организовали и провели представители всех факультетов. Школьникам рассказали про аграрные профессии, трудоустройство, обучение в университете. Учащиеся осмотрели лаборатории и специализированные классы, в которых обучаются студенты университета.

В вузе добавили, что в ноябре Рязанский агротехнологический университет откроет свои двери для школьников города и региона.