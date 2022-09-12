В Москве школьница скончалась после купания в бассейне

Предположительно, причиной стала внезапная остановка сердца.

В Москве школьница скончалась после купания в бассейне. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил Telegram-канал 112.

Трагедия случилась во Дворце водного спорта «Фили». Там 13-летняя школьница проплыла пять метров и внезапно почувствовала себя плохо. Девочка доплыла до бортика и потеряла сознание.

Семиклассницу доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Подросток скончался не приходя в сознание. Предположительно, причиной стала внезапная остановка сердца.

Столичные следователи и прокуратура проводят проверку.