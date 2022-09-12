В Кремле объяснили, почему врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах. Об этом передает РИА Новости .

Песков подчеркнул, что в поддержке глав регионов есть заслуга президента с точки зрения его поддержки кандидатов, а также личная заслуга каждого из руководителей региона.

«Ну они победили, причем они получили очень много голосов, мы видим очень высокие цифры. И конечно, это, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работы, активно отработали уже свой срок», — сказал представитель Кремля.