В центре Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани на Первомайском проспекте задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция заметила мужчину в центре города. Патрульный вспомнил, что человека с такой внешностью объявляли в федеральный розыск за кражу.

Патруль сделал вид, что проходит мимо, не обращая внимания на мужчину, а затем сотрудники резко развернулись и остановили прохожего

«Он попытался скрыться, но от неожиданности замешкался и успел сделать только один шаг. Выяснилось, что 32-летний рязанец объявлен в федеральный розыск отделом МВД России по Советскому району Рязани», — рассказали в полиции.

Мужчина пытался скрыться, но не смог.

Выяснилось, что его подозревают в краже, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, там его передадут инициаторам розыска.