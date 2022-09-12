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В Бердске подросток скончался после курения электронной сигареты

В Бердске Новосибирской области 15-летний подросток скончался после курения электронной сигареты. Об этом сообщил berdsk-online.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 9 сентября.

Замглав Бердска Жанна Шурова рассказала, что криминала в смерти ребенка нет. Причину гибели установит экспертиза.

По ее словам, мальчик находился рядом с жилым домом вместе с другом. Подростку стало плохо и он упал без сознания. Его доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

«Мальчик из хорошей семьи, по предварительным данным, никаких хронических заболеваний у него не было», — отметила Жарова.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти ребенка.