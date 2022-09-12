В Бердске подросток скончался после курения электронной сигареты
В Бердске Новосибирской области 15-летний подросток скончался после курения электронной сигареты. Об этом сообщил
Инцидент произошел в пятницу, 9 сентября.
Замглав Бердска Жанна Шурова рассказала, что криминала в смерти ребенка нет. Причину гибели установит экспертиза.
По ее словам, мальчик находился рядом с жилым домом вместе с другом. Подростку стало плохо и он упал без сознания. Его доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.
«Мальчик из хорошей семьи, по предварительным данным, никаких хронических заболеваний у него не было», — отметила Жарова.
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти ребенка.