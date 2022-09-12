Сроки строительства рязанского приюта для бездомных животных в Храпово пока не определились

Сроки строительства рязанского приюта для бездомных животных в поселке Храпово пока не определились. Об этом РЗН. инфо сообщили в главном управлении ветеринарии Рязанской области.

В управлении отметили, что собираются проводить необходимые предпроектные работы, на которые требуется финансирование из областного бюджета.

«Необходимо проведение предпроектных работ для определения пригодности предоставленного земельного участка рядом с поселком Храпово под строительство приюта, а также всех параметров и характеристик будущего объекта и формирования технического задания. Потребность в финансировании данных работ учтена в свободном перечне дополнительных потребностей на текущий год и будет вынесена на рассмотрение правительства области при подготовке изменений в закон Рязанской области „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ по итогам исполнения за первое полугодие 2022 года, при наличии финансовой возможности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в главном управлении ветеринарии отметили, что только после предпроектных работ будет решен вопрос о возможности строительства приюта для бездомных животных в поселке Храпово, а также сроках для подготовки проектно-сметных документаций и строительства приюта.

В мае 2021 года жители поселка выступали против строительства приюта для бездомных животных на территории бывшей военной базы, так как она находится буквально в 100 метрах от дачных домов.

Корреспондент РЗН. инфо связался с жителем Храпова Алексеем Винограденко и узнал, как сейчас они настроены.

«Пока на территории бывшего военного полигона тишина. Но как только что-нибудь нехорошее начнется, появится техника и тому подобное, мы сразу же напишем в прокуратуру, Росприроднадзор и в другие органы», — поделился мужчина.