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Совфед: в России нет необходимости вводить военное положение и мобилизацию
По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, если в стране вводить военное положение, народ начнет «бурлить», а именно этого и зарубежные оппоненты и добиваются.

В России нет необходимости вводить военное положение и мобилизацию. Об этом в понедельник, 12 сентября, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в интервью «Парламентской газете».

По словам Климова, если вводить в стране военное положение, народ начнет «бурлить». А зарубежные оппоненты «только этого и добиваются». Однако признаков для введения военного положения в России нет.

«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал он.

Климов также добавил, что вопрос о мобилизации чаще всего задают иностранные журналисты.