Россиянам за два года спишут долги на 3,7 миллиарда

В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства гражданам спишут долги на 3,7 млрд рублей. Об этом рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов, пишут « Известия ».

По его словам, на начало сентября этого года в совокупности гражданам спишут около 3,7 млрд. Из них списано уже более 2,4 млрд рублей.

Отмечается, что механизм избавления от долгов был запущен 1 сентября 2020 года. Упрощенной схемой банкротства смогли воспользоваться 10,6 тысячи человек из желающих 22,5 тысячи.