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Россиянам за два года спишут долги на 3,7 миллиарда

В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства гражданам спишут долги на 3,7 млрд рублей. Об этом рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов, пишут «Известия».

По его словам, на начало сентября этого года в совокупности гражданам спишут около 3,7 млрд. Из них списано уже более 2,4 млрд рублей.

Отмечается, что механизм избавления от долгов был запущен 1 сентября 2020 года. Упрощенной схемой банкротства смогли воспользоваться 10,6 тысячи человек из желающих 22,5 тысячи.