Путин получал доклады о перегруппировке российских войск в Харьковской области

Президент Владимир Путин получает доклады о происходящем во время специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Представитель Кремля сообщил, что все действия, происходящие во время спецоперации, докладываются верховному главнокомандующему.

Песков отметил, что президент находится на «постоянной, можно сказать, круглосуточной связи» с министром обороны и со всеми военоначальниками.

«Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что спецоперация продолжится до достижения тех целей, которые были изначально поставлены.