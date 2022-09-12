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Путин получал доклады о перегруппировке российских войск в Харьковской области

Президент Владимир Путин получает доклады о происходящем во время специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что все действия, происходящие во время спецоперации, докладываются верховному главнокомандующему.

Песков отметил, что президент находится на «постоянной, можно сказать, круглосуточной связи» с министром обороны и со всеми военоначальниками.

«Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что спецоперация продолжится до достижения тех целей, которые были изначально поставлены.