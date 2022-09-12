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Проект расширения Куйбышевского шоссе в Рязани подготовят до конца 2022 года
Основанием для этого послужило обращение бизнес-омбудсмена Михаила Пронина. Он заявил, что в муниципалитете до сих пор не готова проектно-сметная документация строительства дополнительных полос на Куйбышевском шоссе.

Прокуратура внесла представление начальнику управления благоустройства Рязани из-за не готовой проектно-сметной документации на Куйбышевском шоссе. Основанием для этого послужило обращение бизнес-омбудсмена Михаила Пронина, сообщила в понедельник, 12 сентября, пресс-служба рязанского уполномоченного по защите прав предпринимателей.

К Пронину обратились представители бизнеса и сообщили, что на Куйбышевском шоссе проблемы с движением. Бизнес-омбудсмен обратился в муниципалитет, чтобы узнать, когда будет готова проектно-сметная документация строительства дополнительных полос на Куйбышевском шоссе. Однако в муниципалитете не смогли назвать конкретные сроки готовности проекта. Пронин обратился в прокуратуру.

По итогам проверки в муниципалитете пообещали завершить проект в 4 квартале 2022 года. Вопрос соблюдения сроков работ взят прокуратурой на контроль.

Напомним, ремонт дороги на Куйбышевском шоссе включили в перечень ремонта после обращения бизнес-омбудсмена Михаила Пронина в прокуратуру. Работы планируют завершить до начала сентября 2023 года.