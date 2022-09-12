Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении

Разъяснение дала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

Российским пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении. Разъяснение в понедельник, 12 сентября, дала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, при увольнении, связанным с сокращением, пенсионеру обязаны выплатить выходное пособие. Но иногда работодатель может перевести такого сотрудника на срочный трудовой договор, который в дальнейшем чаще всего не продлевается. Сорокина пояснила, что если пенсионер согласится на трудовой договор — в случае увольнения выходное пособие выплачивать не будут.

При этом срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон. Принуждать к этому работодатель не имеет права.

Также эксперт напомнила, что работник имеет право завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, не отрабатывая обязательные дни. Работодатель обязан будет расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.