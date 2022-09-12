Опубликованы результаты выборов в городскую думу Касимова
Опубликованы результаты выборов в городскую думу Касимова. Данные разместили на сайте облизбиркома в понедельник, 12 сентября.
Победителями в округах стали:
- Максим Кузин («Единая Россия»);
- Василий Шмелев («Единая Россия»);
- Дмитрий Детинов («Новые Люди»);
- Михаил Жуков («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»);
- Андрей Балашов («Единая Россия»);
- Артем Рыбаков («Единая Россия»);
- Ольга Шибаева («Единая Россия»);
- Владимир Сорокин (КПРФ);
- Роман Шабалин («Единая Россия»);
- Максим Архипов («Единая Россия»);
- Елена Федюнина («Единая Россия»);
- Лариса Петрунькина («Единая Россия»);
- Александр Киселев («Единая Россия»);
- Сергей Решетников («Единая Россия»);
- Галина Абрамова («Единая Россия»);
- Иван Петрунин («Единая Россия»);
- Александр Харитонов («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»);
- Денис Макеев (КПРФ);
- Денис Молодцов (КПРФ);
- Роман Вереин (КПРФ).
Отметим, что выборы проводились без партийных списков.