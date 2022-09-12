Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
17°
Втр, 13
14°
Срд, 14
20°
ЦБ USD 0 0 12/09
ЦБ EUR 0 0 12/09
Нал. USD 63.56 / 62.55 12/09 10:56
Нал. EUR 63.55 / 63.29 12/09 10:56
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
3 006
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
4 499
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
10 008
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
9 281
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Опубликованы результаты выборов в городскую думу Касимова

Опубликованы результаты выборов в городскую думу Касимова. Данные разместили на сайте облизбиркома в понедельник, 12 сентября.

Победителями в округах стали:

  • Максим Кузин («Единая Россия»);
  • Василий Шмелев («Единая Россия»);
  • Дмитрий Детинов («Новые Люди»);
  • Михаил Жуков («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»);
  • Андрей Балашов («Единая Россия»);
  • Артем Рыбаков («Единая Россия»);
  • Ольга Шибаева («Единая Россия»);
  • Владимир Сорокин (КПРФ);
  • Роман Шабалин («Единая Россия»);
  • Максим Архипов («Единая Россия»);
  • Елена Федюнина («Единая Россия»);
  • Лариса Петрунькина («Единая Россия»);
  • Александр Киселев («Единая Россия»);
  • Сергей Решетников («Единая Россия»);
  • Галина Абрамова («Единая Россия»);
  • Иван Петрунин («Единая Россия»);
  • Александр Харитонов («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»);
  • Денис Макеев (КПРФ);
  • Денис Молодцов (КПРФ);
  • Роман Вереин (КПРФ).

Отметим, что выборы проводились без партийных списков.