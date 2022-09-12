Опубликованы фото с места смертельного пожара в Старожиловском районе

Появились фото с места смертельного пожара, произошедшего ночью 12 сентября в Старожиловском районе. Снимки опубликовало ИД « Пресса ».

Сообщение о возгорании поступило в 00:04. На тушение выехали сотрудники ПСЧ № 45 на двух автомобилях. Также на место приехали газовики, полиция, медработники.

«Возгорание обнаружили поздно, потому что дом окружен высокими кустами, а в соседних домах никто не живет. Поэтому к тому времени, как прибыли службы, уже вовсю горела крыша дома», — отметили в сообщении.

Открытое горение ликвидировали в 00:45, полностью пожар потушили в 5:05. Очевидцы рассказали, что пожарные проливали щитовой дом, обложенный кирпичом, пробивали отверстия в стенах и заливали туда пену.

Сгорели терраса и крыша дома, от строения остались только стены.

Во время тушения внутри здания нашли тело хозяина дома. Погиб мужчина 1955 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.