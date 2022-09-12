Минпросвещения подготовило учебники истории с уточненными данными о ВОВ

Минпросвещения подготовило учебники истории с уточненными данными о Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал замминистра просвещения России Денис Грибов на международном научно-практическом форуме «Змиевская балка: история геноцида»,
По его словам, в новых учебниках расширены и уточнены сведения о событиях Великой Отечественной войны. Там используются архивные данные и опубликованы результаты новейших исторических исследований.
Грибов напомнил, что на освобожденных территориях ранее обнаружили украинские учебники, в которых, по итогам экспертизы Минпросвещения, нашли примеры искажения исторической правды.
В настоящее время школьники Донбасса и освобожденных территорий учатся по российским учебникам.
«Мы должны сохранить память о подвиге наших народов, которые вместе сражались против фашизма в Великой Отечественной войне и одержали великую Победу», — сказал Грибов.