Минпросвещения подготовило учебники истории с уточненными данными о ВОВ

В новых учебниках расширены и уточнены сведения о событиях Великой Отечественной войны. Там используются архивные данные и опубликованы результаты новейших исторических исследований.

Минпросвещения подготовило учебники истории с уточненными данными о Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 12 сентября, рассказал замминистра просвещения России Денис Грибов на международном научно-практическом форуме «Змиевская балка: история геноцида», передали РИА Новости.

По его словам, в новых учебниках расширены и уточнены сведения о событиях Великой Отечественной войны. Там используются архивные данные и опубликованы результаты новейших исторических исследований.

Грибов напомнил, что на освобожденных территориях ранее обнаружили украинские учебники, в которых, по итогам экспертизы Минпросвещения, нашли примеры искажения исторической правды.

В настоящее время школьники Донбасса и освобожденных территорий учатся по российским учебникам.

«Мы должны сохранить память о подвиге наших народов, которые вместе сражались против фашизма в Великой Отечественной войне и одержали великую Победу», — сказал Грибов.