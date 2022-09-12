Медведев: Россия потребует от Украины полной капитуляции

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о неготовности к переговорам. Об этом в понедельник, 12 сентября, Медведев
Ранее Зеленский заявил, что не видит от Москвы желания идти на контакт и не собирается выполнять поставленные ультиматумы. Киев пойдет на переговоры лишь тогда, когда Россия покинет «украинские территории».
В ответ на это Медведев заявил, что заявленные ультиматумы — «детская разминка перед требованиями будущего».
«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев.