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Медведев: Россия потребует от Украины полной капитуляции
Ранее Зеленский заявил, что не видит от Москвы желания идти на контакт и не собирается выполнять поставленные ультиматумы. Киев пойдет на переговоры лишь тогда, когда Россия покинет «украинские территории».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о неготовности к переговорам. Об этом в понедельник, 12 сентября, Медведев написал в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что не видит от Москвы желания идти на контакт и не собирается выполнять поставленные ультиматумы. Киев пойдет на переговоры лишь тогда, когда Россия покинет «украинские территории».

В ответ на это Медведев заявил, что заявленные ультиматумы — «детская разминка перед требованиями будущего».

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев.