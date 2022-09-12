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Малков получил более 90% голосов в Александро-Невском и Михайловском районах
Наименьшее количество голосов Малков получил в Чучковском, Милославском и Рязанском районах.

Победивший на выборах рязанского губернатора Павел Малков показал лучшие результаты в Александро-Невском и Михайловском районах — 94,54 и 92,66 процентов голосов соответственно. Меньше всего голосов он получил в Рязани в Железнодорожном и Московском районах — 77,07% и 77,22%. Об этом рассказали на пресс-конференции в избирательной комиссии.

Наименьшее количество голосов Малков получил в Чучковском, Милославском и Рязанском районах — 79,44%, 79,68% и 79,77% соответственно. В Касимове он набрал 80,46%.

Кроме того, в избиркоме рассказали, что наибольшая явка на выборах была в Михайловском и Скопинском районах — 84,99% и 81,10%. Наименьшая — в Московском и Октябрьском районе Рязани — 23,05% и 27,09%.В Касимове явка составила 42%, в Рязанском районе — 45,35%, в Пронском — 43,75%.

В остальных районах явка достигла примерно 57%.За три дня избирательной кампании 2022 года в комиссию Рязанской области поступило 25 жалоб. Из них девять поступили до голосования, в первый день было получено две жалобы, во второй и третий — семь. Это были вопросы связанные с агитацией кандидатов и включение и исключение граждан в списке избирателей.

Напомним, что Малков выиграл выборы губернатора Рязанской области с 84,55% голосов.