В столице Тувы фейерверк на День города попал в зрителей

Прокуратура в Кызыле организовала проверку после праздничного салюта, который попал в зрителей в субботу, 10 сентября. Пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

Прокуратура в Кызыле организовала проверку после праздничного салюта, который попал в зрителей в субботу, 10 сентября. Пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что 10-летнего мальчика и мужчину отправили на амбулаторное лечение. В соцсетях появилось видео момента случившегося.

После запуска фейерверка в День города пиротехнические изделия упали на землю в непосредственной близости от людей. По данным мэрии, при проведении мероприятия в конце фейерверка произошла нештатная ситуация. Запуск аварийно прервали.

«Часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следственные органы также начали процессуальную проверку.