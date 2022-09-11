В столице Тувы фейерверк на День города попал в зрителей

Прокуратура в Кызыле организовала проверку после праздничного салюта, который попал в зрителей в субботу, 10 сентября. Пострадали два человека,
Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что 10-летнего мальчика и мужчину отправили на амбулаторное лечение. В соцсетях появилось видео момента случившегося.
После запуска фейерверка в День города пиротехнические изделия упали на землю в непосредственной близости от людей. По данным мэрии, при проведении мероприятия в конце фейерверка произошла нештатная ситуация. Запуск аварийно прервали.
«Часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью», — говорится в сообщении прокуратуры.
Следственные органы также начали процессуальную проверку.