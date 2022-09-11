В Рязанской области стартовал заключительный день голосования на выборах губернатора

В Рязанской области начался заключительный, третий день голосования на выборах губернатора. В воскресенье, в 8:00, открыли свои двери для избирателей 999 избирательных участков, сообщает региональный избирком.

В Рязанской области начался заключительный, третий день голосования на выборах губернатора. В воскресенье, в 8:00, открылись 999 избирательных участков, сообщает региональный избирком.

На пост главы Рязанской области претендуют пять человек: Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Денис Сидоров (КПРФ), врио губернатора Павел Малков («Единая Россия»), Дмитрий Репников (ЛДПР), Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

В регионе голосование проходит в трехдневном формате: 9, 10 и 11 сентября. Кроме выборов губернатора, в нескольких районах проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Напомним, 10 сентября явка избирателей по состоянию на 20:00 составила 30,43%.