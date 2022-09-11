Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
17°
Пнд, 12
18°
Втр, 13
12°
ЦБ USD 60.47 -0.33 10/09
ЦБ EUR 60.86 0.16 10/09
Нал. USD 62.5 / 67 09/09 18:13
Нал. EUR 62.5 / 67 09/09 18:13
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
2 513
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
3 997
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
9 525
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
8 695
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области 12 сентября ожидается до +17 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 12 сентября, ночью ожидается +3…+8, днем +12…+17 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 12 сентября, ночью ожидается +3…+8, днем +12…+17 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.