В Рязанской области 12 сентября ожидается до +17 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 12 сентября, ночью ожидается +3…+8, днем +12…+17 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 12 сентября, ночью ожидается +3…+8, днем +12…+17 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный, ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.