В Минобороны озвучили потери ВСУ под Николаевом и Харьковом

По данным Минобороны России, ВСУ потеряли под Николаевом и Харьковом с 6 по 10 сентября более 4 тысяч военнослужащих. Об этом сообщается в сводке российского ведомства.

По данным Минобороны России, ВСУ потеряли под Николаевом и Харьковом с 6 по 10 сентября более 4 тысяч военнослужащих. Об этом сообщается в сводке российского ведомства.

Сообщается, что ВКС уничтожили пункт временной дислокации подразделений морпехов ВСУ в районе Николаева, убиты более 100 человек.

На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

«В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили более 4 тысяч убитыми и более 8 тысяч ранеными», — сообщает Минобороны.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Минобороны заявило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей спецоперации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что города на харьковском направлении специальной военной операции вернутся обратно под контроль России.