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В Харьковской области из-за ракетных ударов отключилась электроэнергия
Власти Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Сумской областей сообщают о ракетных ударах и проблемах с электроэнергией, пишет Baza. Харьков остался без света.

Власти Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Сумской областей сообщают о ракетных ударах и проблемах с электроэнергией, пишет Baza. Харьков остался без света.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре ряда областей Украины были нанесены вечером в воскресенье, 11 сентября. По словам президента Украины Владимира Зеленского, полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично — Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Есть также проблемы в Одесской области.

Также в Полтаве из-за перепадов напряжения загораются троллейбусы.

Власти Украины заявляют об ударе по крупнейшей в стране ТЭЦ-5 в Харьковской области. Жители региона фиксируют проблемы с интернетом.