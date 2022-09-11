Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
17°
Пнд, 12
18°
Втр, 13
12°
ЦБ USD 60.47 -0.33 10/09
ЦБ EUR 60.86 0.16 10/09
Нал. USD 62.5 / 67 09/09 18:13
Нал. EUR 62.5 / 67 09/09 18:13
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
2 513
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
3 997
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
9 525
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
8 695
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Россиянам объяснили, как избежать подвоха при оформлении кредита
Россиянам пояснили, как взять кредит и не попасться на банковские уловки. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат Вячеслав Голенев.

Россиянам пояснили, как взять кредит и не попасться на банковские уловки. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат Вячеслав Голенев.

По мнению Голенева, при оформлении кредита необходимо тщательно разобраться, так как есть большой риск угодить в ловушку из-за банковских уловок и собственной финансовой неграмотности.

Он отметил, что заемщики часто забывают о делении договора на общую и специальную часть. Большинство подписывает банковские договоры, не дочитывая их до конца.

Голенев подчеркнул, что в договоре следует изучить условия «с подвохом», которые могут быть прописаны внутри «обычных условий». Также стоит обратить внимание на пункты о действиях банка в случае просрочки по выплатам.

Часто кредит оформляют пары, которые потом разводятся.

«Как говорится, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются», — считает специалист.

Он посоветовал перед оформлением кредита подписать брачный договор или другой юридический документ. Это поможет не нервничать о том, каким может быть решение суда по выплатам кредита.