Россиянам объяснили, как избежать подвоха при оформлении кредита

Россиянам пояснили, как взять кредит и не попасться на банковские уловки. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат Вячеслав Голенев.

Россиянам пояснили, как взять кредит и не попасться на банковские уловки. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат Вячеслав Голенев.

По мнению Голенева, при оформлении кредита необходимо тщательно разобраться, так как есть большой риск угодить в ловушку из-за банковских уловок и собственной финансовой неграмотности.

Он отметил, что заемщики часто забывают о делении договора на общую и специальную часть. Большинство подписывает банковские договоры, не дочитывая их до конца.

Голенев подчеркнул, что в договоре следует изучить условия «с подвохом», которые могут быть прописаны внутри «обычных условий». Также стоит обратить внимание на пункты о действиях банка в случае просрочки по выплатам.

Часто кредит оформляют пары, которые потом разводятся.

«Как говорится, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются», — считает специалист.

Он посоветовал перед оформлением кредита подписать брачный договор или другой юридический документ. Это поможет не нервничать о том, каким может быть решение суда по выплатам кредита.