Путин обсудил с Макроном ситуации с Запорожской АЭС и вывозом зерна

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин рассказал Макрону о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению физической защиты электростанции. Он упомянул о постоянных обстрелах украинских военных в этой зоне и подчеркнул необходимость оказания давления на киевские власти.

«С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями», — цитирует президента пресс-служба.

Оба лидера выразили готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

Президенты обсудили также, что зерно из черноморских портов в первую очередь надо поставлять в развивающиеся страны. По словам Путина, Еврокомиссия не должна создавать препятствия для поставок российских сельхозпродуктов и удобрений в страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Диалог по этим вопросам договорились продолжить.