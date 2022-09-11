Полицейские задержали 24-летнего рязанца на месте «закладки» наркотиков

Патрульный наряд полиции задержал рязанца с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Патрульный наряд полиции задержал рязанца с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автопатруль ОБ ППСП полиции на Окском проезде заметил мужчину, который что-то искал в зарослях кустарника. Правоохранители предположили, что он наркопотребитель или закладчик запрещенных веществ. Заметив наряд, молодой человек попытался скрыться, но его задержали.

При досмотре у мужчины полицейские обнаружили полимерный пакетик с коричневым веществом. На место были вызвали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Оперативники выяснили, что ранее 24-летний житель Рязанского района был судим за незаконное хранение наркотиков. Изъятое вещество оказалось «синтетикой» массой 0,78 грамма.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранение наркотических средств в крупном размере.