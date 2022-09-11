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Павел Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков после обработки первых 1,50% протоколов лидирует на выборах главы региона. Пока по данным ЦИК он набрал 77,22% голосов.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков после обработки первых 1,50% протоколов лидирует на выборах главы региона. Пока по данным ЦИК он набрал 77,22% голосов.

Действующий врио губернатора Павел Малков выдвинут от партии «Единая Россия».

На пост главы Рязанской области также претендуют Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Денис Сидоров (КПРФ), Дмитрий Репников (ЛДПР), Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

В Рязанской области голосование проводилось в трехдневном формате: 9, 10 и 11 сентября. Жители выбирали губернатора, в нескольких районах прошли выборы в органы местного самоуправления.