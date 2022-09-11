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На избирательных участках Рязани заметили голосующих в костюмах зверей
На избирательных участках на выборах губернатора Рязанской области заметили людей, которые пришли проголосовать в разнообразных костюмах. Фото опубликовал Telegram-канал рязанского избиркома.

На избирательных участках на выборах губернатора Рязанской области заметили людей, которые пришли проголосовать в разнообразных костюмах. Фото опубликовал Telegram-канал рязанского избиркома.

В кадр попали «космонавт», «медведь», «коты», женщины в венке и национальном костюме.

Напомним, в регионе голосование проходит в трехдневном формате: 9, 10 и 11 сентября. Кроме выборов губернатора, в нескольких районах проводятся выборы в органы местного самоуправления.

В Центре общественного наблюдения за выборами в Рязанской области рассказали о ходе голосования.