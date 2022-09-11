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Минпросвещения разработало методичку по проведению киноуроков в школах
Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации по проведению киноуроков для школьников на исторические темы. Об этом рассказал ТАСС первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации по проведению киноуроков для школьников на исторические темы. Об этом рассказал ТАСС первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«Проект „Киноуроки в школе“ мы, безусловно, поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — пояснил чиновник.

По словам Бугаева, также в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» формируются разделы для учителей и детей с полезным контентом, который разрабатывают в том числе представители Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.

Напомним, с нового учебного года по понедельникам для школьников проводятся уроки «Разговоры о важном».