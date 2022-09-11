Минпросвещения разработало методичку по проведению киноуроков в школах

Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации по проведению киноуроков для школьников на исторические темы. Об этом рассказал
«Проект „Киноуроки в школе“ мы, безусловно, поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — пояснил чиновник.
По словам Бугаева, также в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» формируются разделы для учителей и детей с полезным контентом, который разрабатывают в том числе представители Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.
Напомним, с нового учебного года по понедельникам для школьников проводятся уроки «Разговоры о важном».