МИД Черногории предложил отменить безвизовый режим для россиян

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил ввести визы для граждан России. Об этом сообщает Dan со ссылкой на заявление Кривокапича.

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил ввести визы для граждан России. Об этом сообщает Dan со ссылкой на заявление Кривокапича.

По его словам, предложение обосновано тем, что недавно Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией.

«Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — пояснили в министерстве.

Россияне могут въезжать в Черногорию без визы с 2008 года. По соглашению находиться в стране им можно до 90 дней на основании загранпаспорта.