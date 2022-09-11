Малков проголосовал на выборах губернатора Рязанской области

В воскресенье, 11 сентября, врио главы Рязанской области Павел Малков посетил избирательный участок № 1023 в школе № 7. Он принял участие в голосовании на выборах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В воскресенье, 11 сентября, врио главы Рязанской области Павел Малков посетил избирательный участок № 1023 в школе № 7. Он принял участие в голосовании на выборах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории региона открыто 999 избирательных участков. Малков проголосовал в МБОУ «Школа № 7″ Русская классическая школа».

Врио губернатора рассказал, что всегда принимает участие в голосовании.

«Считаю, что это долг каждого гражданина. На выборах разного уровня мы определяем направление, по которому будут развиваться район, область, страна», — прокомментировал Малков.

Он отметил, что по данным избиркома области, выборы проходят без серьезных инцидентов, в спокойной обстановке, и пригласил всех рязанцев на избирательные участки.

Павел Малков также побеседовал с директором школы Николаем Черваковым. Вместе с ним врио губернатора осмотрел помещения и обсудил перспективы ремонта одного из зданий. Один из двух корпусов отремонтировали в этом году.