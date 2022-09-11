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Глава Минфина назвал работу над новым бюджетом страны самой сложной в карьере
Министерство финансов ждет сложная работа над бюджетом на следующие три года. Об этом заявил в эфире канала «Россия 24» глава ведомства Антон Силуанов.

Министерство финансов ждет сложная работа над бюджетом на следующие три года. Об этом заявил в эфире канала «Россия 24» глава ведомства Антон Силуанов.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — отметил он.

По словам Силуанова, при разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета. После введения антироссийских санкций страна оказалась без ряда западных технологий, и чтобы восполнить этот пробел, нужна «достаточно длительная программа», считает министр.

Он добавил, что на все это тоже необходимы средства, и их будут изыскивать как в текущем году, так и при подготовке бюджета на грядущие три года.

Также при планировании бюджета специалисты вынуждены учитывать попытки стран Запада снизить поставки нефти из России, что влияет на объем добычи и, соответственно, на доход страны.

«Поэтому в новом варианте бюджета и бюджетных правил мы хотим учесть и этот показатель с тем, чтобы защититься от различных рисков в объемном показателе», — подытожил глава ведомства.