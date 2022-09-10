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В Шиловском районе мужчина возвращался с рыбалки и украл быка
В Шиловском районе раскрыли кражу крупного рогатого скота. Быка увели с пастбища у села Нармушадь и застрелили, злоумышленника задержали по следам крови, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Шиловском районе раскрыли кражу крупного рогатого скота. Быка увели с пастбища у села Нармушадь и застрелили, злоумышленника задержали по следам крови,

сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 35-летний житель Шиловского района и сообщил, что с пастбища у села Нармушадь, куда он выводит на выпас свой рогатый скот, пропал молодой бык. Мужчина рассказал, что ночью проснулся от звука выстрела, который донесся со стороны пастбища. Когда животновод приехал проверить стадо, то не досчитался одного животного.

Оперативники уголовного розыска осмотрели место происшествия и обнаружили следы крови. Они нашли место, где убили быка. Злоумышленник оттащил тушу в лесопосадку, разделал на куски и увез мясо на автомобиле.

По следу машины вышли к дому жителя села Нармушадь. Во дворе был припаркован автомобиль, в багажнике обнаружили разделанную тушу пропавшего быка. 57-летнего мужчину задержали.

По предварительной информации, мужчина возвращался с рыбалки без улова. Проезжая мимо пастбища, рыбак остановился, достал зарегистрированное ружье и застрелил быка. Затем он в удобном месте разделал тушу и отвез мясо домой, но его вскоре задержали полицейские.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.